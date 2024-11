STF deve enviar relatório do inquérito do golpe à PGR nesta terça

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deve enviar nesta terça-feira (26) à PGR (Procuradoria-Geral da República) o relatório do inquérito do golpe. Moraes recebeu o documento para analisar provas e indícios apresentados pela Polícia Federal para pedir o indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.



A partir do recebimento do relatório, a PGR vai definir se será apresentada uma possível denúncia ou se o processo vai ser arquivado. Mas, há uma expectativa de que isso não ocorra ainda este ano, já que o judiciário entrará em recesso nos próximos dias.