STJ concede pedido do GDF e suspende as demolições dos 'puxadinhos' da Asa Norte (DF)

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu o pedido do Governo do Distrito Federal e suspendeu as demolições dos chamados 'puxadinhos' da Asa Norte (DF). Os comerciantes do bairro tinham sido condenados a demolir as construções irregulares em 2011. O ministro do STJ Paulo Sérgio Domingues, relator do caso, deu um prazo de dois anos para que os comerciantes se adequem à nova lei distrital que estabelece normas para o uso dessas áreas públicas.