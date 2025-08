STJ suspende julgamento de Adriana Villela após pedido de vista e deve ser retomado em até 90 dias

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltou a analisar o caso de Adriana Villela, acusada de ser mandante do assassinato dos pais e de uma funcionária. O julgamento, iniciado às 14h13, durou menos de dez minutos, sendo interrompido por um pedido de vista de um ministro.



Em 2019, Adriana foi condenada a 67 anos e 6 meses de prisão; sua pena foi reduzida em 2022 para 61 anos e 3 meses. A defesa alega cerceamento do direito à prova e busca a anulação do julgamento. O advogado de defesa, Antônio Carlos de Almeida, considera positivo o adiamento e critica a deslealdade do Ministério Público. O novo julgamento deve ocorrer em até 90 dias.



