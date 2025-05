TCU abre concurso público com vagas para candidatos de nível médio

O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para um concurso público destinado a candidatos com ensino médio. O valor da inscrição é R$ 70 e as inscrições estão abertas até o dia 17 de junho. As provas, organizadas pela banca Cebraspe, ocorrerão em 3 de agosto. Serão oferecidas 40 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 15.128 mensais para uma jornada semanal de 40 horas.



