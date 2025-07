Tragédia na BR-153: seis pessoas da mesma família são enterradas em Brasília

Parentes e amigos se reuniram em Brasília para o sepultamento das seis vítimas de um acidente ocorrido na BR-153 em Tocantins. A tragédia aconteceu quando a família voltava do Pará e colidiu com um caminhão. Apenas uma criança de três anos sobreviveu.



Os corpos chegaram à capital após traslado custeado por uma vaquinha online. O laudo sobre as causas do acidente deve ser divulgado na próxima semana.



