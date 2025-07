Três capivaras atropeladas no Lago Sul (DF) se recuperam no Hospital Veterinário Público

O Hospital Veterinário Público de Brasília atende três capivaras que sobreviveram a um atropelamento de 14 capivaras no Lago Sul (DF). O coordenador Thiago destacou: "Nós somos o primeiro hospital de fauna silvestre focado apenas em animais silvestres." Ele também informou que o hospital iniciou suas atividades em março do ano anterior. As capivaras estão recebendo alimentação adequada e tratamento para ferimentos. Desde o incidente, cinco foram atendidas na instituição.



