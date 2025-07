Vazamento de milhares de litros de gasolina em posto do DF mobiliza fiscalização ambiental

Milhares de litros de gasolina vazaram de um caminhão em um posto de combustíveis no Lago Sul, no Distrito Federal, na última segunda-feira (14). O Instituto Brasília Ambiental informou que enviou uma equipe de fiscalização ao local no mesmo dia do incidente. O caso está agora em fase de avaliação técnica, que irá determinar os impactos ambientais e a extensão dos danos causados. Com base no relatório final, serão aplicadas as medidas administrativas e legais cabíveis.



