Vila Telebrasília recebe primeira creche pública da região que vai atender cerca de 188 crianças

O Governador Ibaneis Rocha inaugurou a primeira creche pública na Vila Telebrasília. O Centro de Educação da Primeira Infância Pitangueira recebeu um investimento de R$ 4,8 milhões e possui capacidade para atender até 188 crianças em período integral. A unidade conta com dois blocos educacionais, playground e jardins. O objetivo do governo é reduzir as filas nas creches do Distrito Federal. Durante a inauguração, o Governador salientou que a nova creche visa proporcionar uma estrutura moderna e completa para as crianças até 5 anos.



