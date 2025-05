Zoológico de Brasília é fechado por suspeita de Gripe Aviária

O zoológico de Brasília foi fechado devido à suspeita de casos de gripe aviária. A medida foi tomada após a morte de um pombo e um pato. Representantes do zoológico se reuniram com a Secretaria de Agricultura para discutir as próximas etapas, incluindo exames nos animais e análises técnicas no local.



Segundo o governo do Distrito Federal, "não há risco para a população". O Distrito Federal segue em alerta e vigilante para garantir a segurança de todos no Jardim Zoológico.



