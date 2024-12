Dois hospitais do Rio de Janeiro vão deixar de ser federais e passar para gestão municipal Mudança faz parte de plano de reestruturação de unidades cariocas; outros dois hospitais já foram incluídos no projeto Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 16h06 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h49 ) twitter

Paes se reúne com Lula nesta quarta Ricardo Stuckert/Presidência da República - 8.10.2024

Dois hospitais federais do Rio de Janeiro (RJ) vão deixar de ser administrados pelo governo e vão passar para a gestão da prefeitura da capital fluminense. O acordo que municipaliza os hospitais Andaraí (HFA) e Cardoso Fontes (HFCF) foi assinado nesta quarta-feira (4) pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). A mudança faz parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, discutido pelo Ministério da Saúde nos últimos meses para melhorar a gestão hospitalar das unidades federais da cidade.

No total, há seis hospitais federais do Rio — outras duas, o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e o Hospital Federal de Bonsucesso já tinham sido incluídos no projeto. O HFSE está em fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e o de Bonsucesso é administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde outubro. De acordo com a Saúde, os hospitais federais do Rio têm 7 mil servidores efetivos e 4 mil temporários.

Paes e Nísia reúnem-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta quarta (4), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Segundo o governo federal, o acordo com o Rio prevê repasse de R$ 610 milhões para a capital fluminense. O repasse será feito por meio do Teto MAC, o valor máximo repassado pela União para ações e serviços de saúde na média e na alta complexidade nos estados e municípios.

Além do Teto MAC, o Rio vai receber, ainda neste mês, em parcela única, R$ 150 milhões para providências imediatas — R$ 100 milhões para o HFA e R$ 50 milhões para o HFCF. Segundo o Ministério da Saúde, o principal objetivo da reestruturação é “a abertura de leitos e a melhoria na qualidade do atendimento prestado à população”. O plano foi anunciado por Nísia em junho.

Novas estruturas

O acordo inclui quatro metas para cada unidade hospitalar desfederalizada, com abertura de leitos e contratação de servidores. Confira:

Hospital Federal do Andaraí:

Abrir 146 leitos, totalizando 450 leitos;



Dobrar os atendimentos e chegar a 167 mil por ano;



Contratar 800 trabalhadores, totalizando 3.300 novos colaboradores; e



Reformar ambiência geral hospitalar.

Hospital Federal Cardoso Fontes:

Abrir 68 leitos, totalizando 250 leitos;



Dobrar os atendimentos e chegar a 306 mil por ano;



Contratar 600 trabalhadores, totalizando 2.600 novos colaboradores; e



Reformar ambiência geral hospitalar.

Outros hospitais

As outras duas unidades do Rio desfederalizadas passam pelas mudanças para melhorar a capacidade de atendimento. Atualmente, o HFB e o HFSE estão com leitos bloqueados, déficit de funcionários, emergências fechadas e dificuldades de abastecimento.

O HFB está sob gestão do GHC desde outubro de 2024, para reabertura de 200 leitos atualmente fechados. No HFSE, a integração prevê a disponibilização de 500 leitos e ampliação das vagas de residência médica.





