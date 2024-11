Durante o G20, Brasil firma acordo para importar gás natural da Argentina Ministério brasileiro fala em “redução dos preços dos alimentos” com o barateamento do gás Brasília|Do R7 18/11/2024 - 17h33 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h43 ) twitter

Brasil e Argentina assinam acordo para importação de gás de Vaca Muerta Divulgação/MME

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Brasil e a Argentina, com o objetivo de importar gás natural argentino. O acordo foi assinado durante encontro bilateral no G20.

O acordo estabelece um grupo de trabalho bilateral para identificar as ações necessárias para viabilizar essa oferta, com destaque para o gás proveniente de Vaca Muerta.

Entre as ações previstas, está o estudo da viabilidade econômica das rotas logísticas, considerando a possível expansão da infraestrutura existente em ambos os países. Inicialmente, estima-se a movimentação de 2 milhões de metros cúbicos por dia, com um aumento para 10 milhões nos próximos três anos, e atingindo 30 milhões até 2030.

“A importação do gás de Vaca Muerta fortalecerá indústrias como a de fertilizantes, vidro, cerâmica e petroquímicos, impulsionando o desenvolvimento econômico do país. Com mais gás, teremos mais empregos, renda e riqueza para os brasileiros”, afirmou Silveira.

O ministério também fala da “redução dos preços dos alimentos” como reflexo da comercialização de gás natural mais barato.

Os outros lados do acordo

Também há a previsão do uso da infraestrutura existente nos dois países para permitir a exportação do gás argentino de forma rápida e econômica. O grupo de trabalho deverá identificar as necessidades para a construção de novas infraestruturas que interliguem os gasodutos de ambos os países.

As prioridades do grupo de trabalho incluem infraestrutura, transporte e interconexão entre os países, além de tipos de operações. O memorando tem validade de 18 meses, mas pode ser prorrogado. No fim do prazo será apresentado um relatório dos resultados.