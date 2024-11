União diante de tensões: saiba por que o Brasil tem o 'maior desafio de todas as edições do G20'

A cúpula do G20 começou na manhã desta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, e já enfrenta “o maior desafio de todas as edições da história”, segundo Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais. Em entrevista ao Conexão Record News , ele lembra que o mundo passa por tensões, como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia , e a mudança de liderança dos Estados Unidos, que também gera preocupações com possíveis taxações da China, por exemplo.



“As pessoas estão com o pé no freio, porque mesmo que Joe Biden esteja no encontro, vários projetos discutidos podem se perder pelo caminho quando ele sair”, afirma. Para Lucena, essa realidade incerta aponta a importância de se colocar na mesa de discussões “ideais que unam os países independentemente das consequências da nova gestão de Donald Trump ”.