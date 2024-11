EUA anuncia US$ 50 milhões para Fundo Amazônia e viagem de Biden para Manaus Recursos, porém, necessitam de aprovação do Congresso norte-americano; democrata viaja para região amazônica neste domingo Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 17/11/2024 - 12h25 (Atualizado em 17/11/2024 - 12h56 ) twitter

Biden vai visitar Manaus (AM) durante estadia no Brasil Ricardo Stuckert/PR - 20.09.2023

O governo dos Estados Unidos informou, neste domingo (17), os “esforços” do país na área de financiamento climático internacional e destacou a destinação de US$ 11 bilhões por ano para a área, mas sem dar mais explicações. Segundo comunicado, US$ 50 milhões devem ser enviados para o Fundo Amazônia. A Casa Branca anunciou também uma viagem do presidente Joe Biden para a região amazônica, antes da cúpula do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo, no Rio de Janeiro.

De acordo com comunicado, com o aporte de US$ 50 milhões, o total de investimento dos EUA no Fundo Amazônia será de US$ 100 milhões. Esses recursos, porém, dependem de autorização do Congresso. Não há, data, de avaliação da medida por parte dos congressistas norte-americanos. Criado em 2008, o Fundo Amazônia tem entre seus maiores doadores a Noruega e Alemanha.

“A luta contra as alterações climáticas tem sido uma causa definidora da liderança e presidência do presidente Biden. Nos últimos quatro anos, a administração criou um novo manual que transformou o combate à crise climática numa enorme oportunidade econômica, tanto a nível nacional quanto internacional”, diz a Casa Branca.

O governo informou também o lançamento de uma coalização de financiamento para restauração e bioeconomia do Brasil. É uma medida coordenada pelos Estados Unidos, o banco BTG Pactual e outros 12 parceiros. A coligação “pretende mobilizar pelo menos 10 mil milhões de dólares, em investimentos públicos e privados, para projetos relacionados com a bioeconomia até 2030″.

‌



O comunicado acrescenta que Biden vai visitar neste domingo (17) Manaus (AM), onde vai se reunir com lideranças indígenas. Com o feito, o democrata vai se tornar o primeiro presidente estadunidense a visitar a floresta amazônica. O governo dos EUA argumenta que está investindo na conservação das florestas e de gestões sustentáveis da terra. Depois, o norte-americano segue para o Rio de Janeiro (RJ) para participar da cúpula de líderes do G20.

Em 2021, os Estados Unidos desembolaram US$ 1,5 milhões para o financiamento climático. Agora, a promessa é de US$ 11 bilhões. Ainda na esteira ambiental, Biden vai assinar um documento em que designa o dia 17 de novembro como o Dia Internacional da Conservação. “A proclamação reconhece que a conservação é fundamental para proteger os meios se subsistência das pessoas que dependem das maravilhas naturais do osso mundo, conservando os nossos ecossistemas e a vida selvagem”, destaca.