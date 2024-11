Livre comércio entre Milei e os EUA pode ter altos custos para a própria Argentina; entenda

“O interesse de Javier Milei no livre comércio com os Estados Unidos é uma grande ameaça para o Mercosul e pode trazer altos custos para a própria Argentina”, afirma Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do Ibmec do Rio de Janeiro, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (15). O presidente argentino foi o primeiro líder a se reunir com Donald Trump, após as eleições americanas, e aproveitou para trocar elogios com o republicano durante o evento. Para Ferreira, essa aproximação pode ser interessante no campo político, contudo, “a indústria argentina não tem condições de enfrentar a americana no mercado sem ressalvas específicas”. Além disso, ele afirma que o mundo deve acompanhar um processo de desgaste das relações bilaterais entre o Brasil e a Argentina . “Isso porque Milei tem uma política refratária à perspectiva ideológica exalada pelo presidente Lula”.