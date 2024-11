Biden chega amanhã ao Brasil e fará passeio de aeronave sobre a Amazônia Presidente dos Estados Unidos participa da reunião da cúpula do G20 na segunda-feira, no Rio de Janeiro Brasília|Do Estadão Conteúdo 16/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 15h28 ) twitter

Biden fará passeio aéreo pela Amazônia Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega neste domingo (17) ao Brasil. Vindo de Lima, no Peru, Biden tem como primeiro destino Manaus, onde participará de um passeio aéreo pela Amazônia. O mandatário americano vem ao Brasil para participar de reunião da cúpula do G20.

Após o passeio aéreo, Biden irá participar de um tour pelo Museu da Amazônia, onde fará uma declaração à imprensa. Em seguida, o presidente dos EUA deve embarcar para o Rio de Janeiro, onde será realizada a cúpula do G20.

Já no Rio, na segunda-feira (18), Biden participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. No G20, Biden irá participar da recepção dos líderes dos países.

Na terça-feira (19), Biden participará do segundo dia de conversas no G20, e de almoço de trabalho com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na terça-feira, Biden retorna à Casa Branca, nos EUA.