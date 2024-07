Ex-secretário da Receita falta novamente a depoimento sobre investigações da Abin Paralela O nome dele foi citado na gravação para tentar livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de investigação da Receita Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 29/07/2024 - 16h28 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h37 ) ‌



José Barroso Tostes Neto foi citado no caso da Abin Paralela Agência Brasil

O ex-secretário da Receita Federal José Barroso Tostes Neto faltou novamente ao depoimento marcado para esta segunda-feira (29) na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília. O nome de Tostes foi citado na gravação de uma reunião de 2020, na qual foi discutida formas de tentar livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de investigação da Receita sobre supostos desvio de parte dos salários dos funcionários do gabinete dele na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), enquanto ele era deputado estadual.

Na última quinta-feira (25), Tostes já havia faltado e pediu remarcação. Na gravação, o ex-presidente Jair Bolsonaro sugeriu às advogadas do filho conversar com o Tostes para anular relatórios produzidos pelo órgão contra Flávio. “Ninguém tá pedindo favor aqui. É o caso conversar com o chefe da Receita? O Tostes”, disse Bolsonaro.

A gravação da reunião tem uma hora e oito minutos de duração e foi obtida pela Polícia Federal. No dia 15 de julho, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou o sigilo sobre a gravação e divulgou a transcrição do áudio. Também participaram dessa reunião o então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno e duas advogadas de Flávio.

No diálogo com a defesa do senador, o ex-presidente também prometeu levar o tema ao ex-presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. “Vou conversar com ele sozinho”, disse Bolsonaro. Nas redes sociais, um dos advogados do ex-presidente, Fabio Wajngarten, disse que a gravação “só evidencia o quanto o presidente Jair Bolsonaro ama o Brasil e o seu povo”.

A sugestão de conversar com Canuto surgiu após as advogadas de Flávio pedirem que o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) investigasse os acessos de auditores da Receita aos sistemas do órgão para a produção de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) contra Flávio.

Segundo elas, os responsáveis pela investigação do senador teriam elaborado os relatórios de forma ilegal, e uma eventual investigação do Serpro conseguiria identificar as supostas irregularidades para cancelar as provas feitas contra o senador.