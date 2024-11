G20 Social significa participação da população nas políticas públicas, afirma ministro Macêdo Evento será realizado entre os dias 14 a 16 de novembro, no Rio de Janeiro, antes da cúpula dos líderes globais Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 10h37 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h33 ) twitter

G20 Social é inédito e foi criado por Lula, informa ministro Graccho/SGPR - 30.10.2024

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, afirmou que o G20 Social significa a participação da população na definição das políticas públicas. A declaração foi dada durante entrevista para a EBC (Empresa Brasil de Comunicação). O evento será realizado nos dias 14 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ), antes da cúpula do G20, o grupo das principais economias mundiais.

O Brasil, sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência do G20 em 2023. A avaliação de integrantes do governo é de que o país tem que usar essa posição para exercer influência e, assim, colocar em práticas temas que tem defendido, como o combate às mudanças climáticas e às desigualdades.

O grupo do G20 é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia e da União Africana, que recebeu status de membro na Cúpula de Nova Déli, em setembro último. O G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

De acordo com Macêdo, a ideia é que, com o G20 Social, a população possa integrar as discussões e, assim, ter papel relevante na definição das políticas e medidas eventualmente adotadas. “O G20 em duas trilhas, que é a geopolítica, que discute só temas políticos para serem abordados na cúpula dos chefes de Estado, e a trilha econômica, que discute a parte da economia. O que o presidente Lula faz? Ele na prática cria uma terceira trilha, que é o G20 Social. É algo inédito”, disse o ministro.

“O G20 Social chamou a população a participar do processo do G20, porque o povo no G20 tradicionalmente fica a 10, 30 quilômetros fazendo protesto. O presidente Lula convidou as populações para poder participar do G20. Os chefes de estado vão definir políticas públicas que vão atingir todas as populações do mundo. E a população não participa desse processo? O povo vem contribuir com esse processo”, acrescentou.