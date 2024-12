Gilmar Mendes, do STF, recebe título de Cidadão Honorário de Brasília nesta segunda Homenagem foi aprovada em 2011, mas não havia sido entregue ainda Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 ) twitter

Gilmar Mendes nasceu em Mato Grosso Carlos Moura/STF - Arquivo

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) vai entregar o título de Cidadão Honorário de Brasília ao ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta segunda-feira (2). A homenagem foi concedida pelos deputados distritais em 2011, mas não havia sido entregue ao ministro até agora. Honraria será entregue às 10h, em cerimônia no plenário.

De acordo com o vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT), responsável pela entrega, o título “destaca a contribuição do ministro Gilmar Mendes ao país e à capital federal, reforçando seu compromisso com a justiça e o desenvolvimento do Brasil”.

Gilmar Mendes nasceu na cidade de Diamantino, em Mato Grosso, e é ministro do STF desde 2002. Trabalhou como Advogado-Geral da União de janeiro de 2000 a junho de 2002, antes de assumir a cadeira na Corte.

O ministro não é o primeiro magistrado do STF a receber o título. O ministro Cristiano Zanin foi consagrado em outubro deste ano, sendo que a homenagem foi proposta pelo presidente da casa, Wellington Luiz (MDB), e pelo deputado distrital Hermeto (MDB).

Os ministros Flávio Dino, então ministro da Justiça, e André Mendonça tiveram homenagens aprovadas pelos deputados distritais em setembro do ano passado, mas a entrega ainda não foi feita.

O título de Cidadão Honorário é destinado a cidadãos com “atuação meritória, cujos feitos em favor da sociedade do Distrito Federal sejam dignos de louvor e sirvam de exemplo para a coletividade”.