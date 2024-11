Gilmar Mendes lança nova edição de livro sobre controle de constitucionalidade Evento ocorreu na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal e contou com a presença de autoridades dos Três Poderes, advogados e juristas Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 16/10/2024 - 20h46 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h50 ) twitter

Ministro lançou a segunda versão do livro Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), lançou na noite desta quarta-feira (16) a segunda edição do livro “Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos”. O evento ocorreu na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, no STF. Estiveram presentes autoridades dos Três Poderes, advogados e juristas.

A primeira versão da obra foi lançada em 1990, e se baseou na dissertação de mestrado do ministro Gilmar Mendes apresentada na UnB (Universidade de Brasília). O livro trata de temas ligados à análise da inconstitucionalidade das leis e de outras normas.

A obra mostra ainda os principais desafios e fragilidades do sistema brasileiro de leis e traz uma série de soluções usadas atualmente em decisões jurídicas, tanto no Supremo como no Congresso.

Além disso, o ministro faz uma análise do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade em um panorama completo do tema à época da promulgação da Constituição Federal de 1988.