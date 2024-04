Homem furta ônibus em terminal rodoviário do DF e bate veículo em caminhão durante fuga Rapaz pegou coletivo vazio estacionado na Asa Norte e seguiu até Taguatinga; ele fugiu a pé depois do acidente, mas foi alcançado

Rapaz foi preso em flagrante Rapaz foi preso em flagrante (Divulgação/ PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem de 24 anos que furtou um ônibus e bateu o veículo em um caminhão na manhã desta quinta-feira (4). O coletivo estava estacionado no terminal da Asa Norte e foi levado pelo rapaz até Taguatinga. Segundo os militares, não havia nenhum passageiro dentro do ônibus no momento do furto.

O acidente com o caminhão aconteceu na altura da QNG 46. O ladrão abandonou o veículo e tentou fugir correndo. Alguns funcionários da empresa de transportes conseguiram alcançar o rapaz próximo a uma escola da região.

A polícia chegou no local e prendeu o homem que estava com um cartão de passe estudantil com o nome de outra pessoa. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a 12ª DP com um representante da empresa de ônibus para prestar depoimento. Os agentes informaram que o ladrão foi autuado por furto de veículo e evasão de local de acidente.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro