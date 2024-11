Ibaneis cria Política Distrital de Apoio e Estímulo ao Empreendedorismo Feminino Decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial; medida prevê capacitação das mulheres e facilidade de crédito Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 10h32 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h32 ) twitter

Política foi publicada no DODF desta terça-feira Ascom Jaqueline Silva/Reprodução -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou lei que cria a Política Distrital de Apoio e Estímulo ao Empreendedorismo Feminino. A medida consta em publicação no Diário Oficial do DF desta terça-feira (26) e prevê a capacitação e formação de mulheres e o respeito às diversidades regionais e locais. A política também estabelece uma cooperação entre o setor empresarial, o poder público e outros segmentos da sociedade para valorizar o empreendedorismo feminino.

Entre as ações, está a promoção de acesso das mulheres a serviços de crédito; o estímulo ao ensino do empreendedorismo nas escolas, escolas técnicas e universidades com iniciativas que despertem o interesse e potencializem o protagonismo feminino; o estímulo à formação cooperativista; e a oferta de cursos técnicos de curto, médio e longo prazo, sobre o empreendedorismo.

A política também ressalta a importância de garantir às mulheres conhecimento prático, para produção, comercialização e gestão econômico-financeira dos seus empreendimentos, com noções financeiras e de planejamento.

“O Poder Executivo pode incentivar a viabilização de novos empreendimentos e a manutenção e a expansão de empreendimentos já existentes por meio do estímulo de linhas de crédito específicas para as mulheres. A difusão de tecnologias pode se dar por meio de incentivo à criação de polos tecnológicos, estímulo à inclusão digital entre as mulheres e o incentivo à formação continuada com vistas ao aperfeiçoamento do processo de difusão de tecnologias”, diz.

O projeto é de autoria da deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) e prevê também ações para transformar mulheres em líderes empreendedoras; estimular a elaboração e desenvolvimento de projetos; incentivar as atividades de empreendimento; ampliar questões de liderança, culturais e regionais; e despertar nas mulheres o interesse pelos negócios cooperativo e destacar seus benefícios para a competitividade dos produtos.