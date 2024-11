PF faz buscas e prisão em operação contra venda de decisões judiciais no MT, PE e DF Buscas são feitas na casa dos chefes de gabinetes dos ministros do STJ Moura Ribeiro e Isabel Gallotti Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h14 ) twitter

23 mandados de busca e apreensão são cumpridos PF/Divulgação -

A PF (Polícia Federal) cumpre nesta terça-feira (26) um mandado de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em operação que investiga venda de decisões judiciais. A Operação Sisamnes apura um suposto esquema envolvendo advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados. Alguns mandados, inclusive, são cumpridos na casa dos chefes de gabinetes dos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Moura Ribeiro e Isabel Gallotti. As medidas são cumpridas no Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal.

De acordo com as investigações, os envolvidos recebiam dinheiro para beneficiar partes em processos judiciais por meio de decisões favoráveis aos seus interesses. Também são investigadas negociações relacionadas ao vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais.

Os mandados são cumpridos após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e envolvem também medidas cautelares como instalação de monitoramento eletrônico, afastamento das funções públicas de servidores e membros do Poder Judiciário, sequestro, arresto e indisponibilidade de bens e valores dos investigados.

O lobista Andreson de Oliveira Gonçalves teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do STF Cristiano Zanin. O R7 tenta contato com a defesa de Andreson, mas até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

O nome da operação faz referência a um episódio da mitologia persa, durante o reinado de Cambises II da Pérsia, que narra a história do juiz Sisamnes. Ele teria aceitado um suborno para proferir uma sentença injusta.