Ibaneis e governadores discutem obras do novo PAC em reunião com ministro da Casa Civil

Ibaneis se reuniu com Rui Costa nesta quarta Divulgação/Casa Civil - 2.8.2023

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e líderes de outros estados nesta quarta-feira (2) para tratar do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), projeto de investimento em infraestrutura que deve ser lançado pelo governo federal neste mês. O encontro serviu para o ministro apresentar aos governantes estaduais as regras da iniciativa e ouvir quais empreendimentos eles consideram como prioridade em seus respectivos estados.

Costa também conversou na manhã desta quarta com os governadores do Amapá, Clécio Luis (Solidariedade), e de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Segundo a apuração do R7, Ibaneis disse que a obra mais importante para o Governo do DF é a BR-080, que liga as regiões administrativas de Taguatinga e Brazlândia. O governador quer aprimorar as condições da rodovia e torná-la mais segura para os usuários.

O novo PAC terá investimentos federais e incentivo a novos projetos de parceria público-privada. Em todo o país, vai reunir obras federais, estaduais e municipais. Além de empreendimentos de infraestrutura, estão previstas obras de interesse social, energia renovável, sustentabilidade, abastecimento de água, inclusão digital e outras áreas estratégicas para o país.

Em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) na segunda-feira (31), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo deve investir R$ 240 bilhões até 2026 com o novo PAC.

"Vai ser um PAC verde, sustentável. Precisamos destravar o investimento público com responsabilidade fiscal no âmbito do novo marco fiscal, que vai ser aprovado nas próximas semanas pela Câmara em caráter terminativo, e isso repactua as relações federativas. De maneira que o presidente da República, governadores e prefeitos se tornam parceiros uns dos outros para que a gente alcance o objetivo de gerar emprego e renda", disse Haddad.