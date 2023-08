Ibaneis nomeia nova subcomandante-geral da PM após operação da Polícia Federal

A- A+

Coronel Klepter e outros quatro foram presos nesta sexta Renan Lisboa/CLDF - Arquivo

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), nomeou nesta sexta-feira (18) Ana Paula Barros Habka para o cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar. Ela recebe a função do coronel Adão Teixeira de Macedo, anteriormente no cargo e nomeado como novo comandante-geral, após a prisão do coronel Klepter Rosa Gonçalves em operação da PF que mirou a cúpula da PMDF mais cedo.

Habka ingressou na corporação em 1993 e foi nomeada chefe do Estado-Maior em 14 de junho. Anteriormente, ela era chefe do Departamento de Gestão Pessoal. A policial coleciona condecorações recebidas ao longo da carreira, incluindo a Medalha Tiradentes, distinção honorífica mais importante da PMDF.



O coronel Klepter foi preso com outros quatro policiais militares por suposta omissão no 8 de Janeiro. As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e deferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.