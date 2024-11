Justiça autoriza saída temporária para homem que planejou ataque à bomba em Brasília George Washington de Oliveira Sousa foi condenado a nove anos e oito meses de prisão, ele cumpre pena no regime semiaberto Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 09h34 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h46 ) twitter

George cumpre pena em regime semiaberto Jefferson Rudy/Agência Senado - arquivo

A Justiça do Distrito Federal autorizou que George Washington de Oliveira Sousa, acusado de planejar um ataque a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, em 2022, participe dos saidões com outros presos. George está em regime semiaberto desde maio e foi condenado a nove anos e oito meses pela Justiça em outubro do ano passado. A autorização da saída temporária foi feita pela juíza da Vara de Execuções Penais Francisca Mesquita na quinta-feira (17).

A decisão determina que as saídas deverão ocorrer em períodos definidos pela Justiça no calendário fixado por meio de Portaria Anual. As próximas duas saídas temporárias deste ano são do dia 21 a 25 de novembro, e também a do feriado de Natal, de 23 a 27 de dezembro.

Para manter o direito ao saidão, George não deve cumprir requisitos como não estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos três meses, entre outros. Ainda de acordo com a decisão, cabe ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dessas regras.

“Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo, em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos”, diz a decisão.

Condenação

Em outubro do ano passado o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) condenou, em segunda instância, George Washington e Alan Diego dos Santos Rodrigues por planejar um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal. Na época, a dupla tentou explodir uma bomba no eixo traseiro de um caminhão de combustível abastecido com 63 mil litros de querosene de aviação.

Inicialmente, eles cumpriam pena em regime fechado. George Washington vai cumprir nove anos e oito meses de reclusão, além de 55 dias-multa, e Alan Diego terá a pena de cinco anos de reclusão e 17 dias-multa. George Washington perdeu também as armas de colecionador. Ele tinha registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Relembre o caso

Nas primeiras horas de 24 de dezembro de 2022, as forças de segurança do Distrito Federal foram acionadas, por meio de uma denúncia anônima, após câmeras do Aeroporto Internacional de Brasília flagrarem o momento em que um homem coloca uma caixa em um caminhão-tanque e deixa o local em seguida.

A via principal de acesso ao aeroporto foi bloqueada, em uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros do DF, das Polícias Militar e Civil da capital do país e da Polícia Federal com agentes do esquadrão antibombas. As autoridades fizeram uma explosão controlada para desativar o explosivo.

George Washington foi identificado e preso no mesmo dia. Em depoimento à polícia, ele disse que a intenção era chamar a atenção para o acampamento montado no Setor Militar Urbano, em Brasília, e para o movimento que contestava o resultado das eleições.

Em 17 de janeiro, Alan Diego dos Santos se apresentou em uma delegacia de Comodoro, a 677 km de Cuiabá.

Em abril, o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) pediu à Justiça a condenação dos dois homens. Posteriormente, os dois foram convocados para depor na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro no Congresso Nacional.