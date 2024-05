Livros sobre impeachment e intraempreendedorismo serão lançados no Congresso Nacional Lançamento das obras de Luiz Fernando Bandeira de Mello e Ilana Trombka ocorrerá na noite do próximo dia 28, no Salão Negro

Livros serão lançados no Salão Negro, em 28 de maio (Victor Diniz/Acervo/Câmara dos Deputados)

Os livros “O desenvolvimento do intraempreendedorismo no âmbito público federal com foco na inclusão social”, da diretora-geral do Senado , Ilana Trombka, e “Impeachment à brasileira”, do conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) Luiz Fernando Bandeira de Mello, serão lançados no Congresso Nacional , em Brasília, no próximo dia 28. O lançamento das obras está previsto para ocorrer no Salão Negro, às 19h30.

“O desenvolvimento do intraempreendedorismo no âmbito público federal com foco na inclusão social” é fruto da tese de doutorado de Ilana Trombka, que é mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e especializada em Direito Legislativo pela UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul).

Ao resumir a obra, Ilana diz que “o objetivo do trabalho é compreender os fatores decisivos no desenvolvimento do intraempreendedorismo no âmbito federal, sobretudo os relativos às inovações com o propósito da inclusão social”.

“Foram utilizadas como lentes teóricas as teorias relativas ao empreendedorismo e à inovação – seus conceitos, a questão da orientação empreendedora para as organizações e o papel dos próprios empreendedores – e publicações sobre intraempreendedorismo, em especial os que dizem respeito aos fatores a ele associados, para chegar aos estudos sobre o empreendedorismo associado ao setor público e à aplicação das iniciativas de inclusão social.”

O intraempreendedorismo, de acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), é uma palavra usada para descrever o processo de inovação realizado pelos funcionários dentro de uma empresa. “Trata-se, basicamente, de uma oportunidade para os colaboradores trabalharem em novas ideias e criarem produtos, serviços ou processos, sem precisar efetivamente começar um novo negócio. É considerado por muitos como uma forma de aumentar a inovação dentro de uma organização, dando aos funcionários a oportunidade de assumir riscos sem arriscar seus empregos e carreiras.”

Impeachment

A obra “Impeachment à brasileira” faz um estudo comparado sobre o tratamento dado ao impeachment no direito dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Argentina e do Brasil e também é resultado da tese de doutorado que Bandeira de Mello defendeu na Universidade de Salamanca, na Espanha, no ano passado.

“Em sua tese, Bandeira descreve a evolução histórica do impeachment desde suas origens no parlamentarismo inglês, passando pela adaptação ao presidencialismo norte-americano, até os tempos atuais. Analisa os impedimentos presidenciais ocorridos no Brasil em 1955 (nos casos de Carlos Luz e Café Filho) e em 1992 (no caso de Fernando Collor), para depois aprofundar no estudo de caso do impeachment de 2016, no mandato de Dilma Rousseff, em que atuou como escrivão, na época em que ocupava o cargo de secretário-geral da Mesa do Senado”, informou o CNJ.