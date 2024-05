CNJ empossa Guilherme Feliciano como novo conselheiro

Alto contraste

Nomeação de Guilherme Guimarães foi publicada no início do mês (Geraldo Magela/Agência Senado)

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) realiza na manhã desta terça-feira (21) a cerimônia de posse de Guilherme Guimarães Feliciano, que passa a assumir a vaga de novo conselheiro no lugar de Giovanni Olssonna, por indicação do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté (SP) desde 2006 e ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o juiz teve a sua nomeação como conselheiro publicada no Diário de Justiça Eletrônico no início de maio.

Formado em Direito pela USP, o novo conselheiro assumiu o cargo de juiz do trabalho em 1997, após aprovação em primeiro lugar. O magistrado é doutor em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Ele também atua como professor associado do departamento de direito do trabalho da Universidade de São Paulo, com livre docência em direito do trabalho e direito penal.

Guimarães ainda integra o quadro de professores na UDF (Universidade do Distrito Federal) e do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, além de coordenar o curso de especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho da Universidade de Taubaté.

Durante a sessão, o magistrado ressaltou seu compromisso com pautas relacionadas a cidadania, saúde, educação e integração de pessoas neurodivergentes, além de ter citado o trabalho conjunto do colegiado. “Quero efetivamente me integrar as políticas em andamento, quero ocupar os espaços que eventualmente me caibam, mas tomo a liberdade de dizer que se eu pudesse eleger bandeiras que eu gostaria de empunhar seriam quatro: cidadania, saúde, educação para pacificação social e integração do cidadão neurodivergente”, disse.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, Luís Roberto Barroso, conduziu a cerimônia e destacou a responsabilidade do colegiado em questões de inclusão e igualdade de gênero. “As preocupações que vossa excelência acaba de externar são as preocupações desse conselho em geral e sua colaboração nessas áreas são muito bem-vindas”, disse o ministro ao novo conselheiro.