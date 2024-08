Lula parabeniza Rebeca Andrade por ouro em Paris: ‘Nossa maior medalhista olímpica da história’ Brasileira derrotou a norte-americana Simone Biles no solo, nesta segunda-feira, e atingiu a marca de 14.166 pontos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 05/08/2024 - 11h24 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h49 ) ‌



Lula parabeniza Rebeca Andrade por ouro em Paris Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para comemorar a medalha de ouro conquistada pela ginasta brasileira Rebeca Andrade, na final do solo nas Olimpíadas de Paris. Com o resultado, a esportista se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil e terminou a competição com quatro medalhas.

“Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história”, escreveu Lula nas redes sociais.

A ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris terminou com mais um duelo entre Simone Biles e Rebeca Andrade. A brasileira, que foi a segunda a competir, fez uma apresentação quase sem erros no solo, o que rendeu a nota 14.166 e o ouro no aparelho. A norte-americana, sétima a se apresentar, saiu duas vezes do tablado após acrobacias, ficou com a nota 14.133 e levou a prata.

Rebeca é a maior medalhista olímpica do Brasil e termina a competição com quatro medalhas: um ouro no solo, duas pratas, individual geral e salto, e um bronze por equipes. No total, ela tem seis medalhas olímpicas em duas edições dos Jogos.

Lula cumpre agenda em Santiago, capital do Chile. Na ocasião, vai se encontrar com o presidente chileno, Gabriel Boric. Estão previstas assinaturas de, ao menos, 17 acordos bilaterais — o número pode variar a depender da conclusão de alguns documentos necessários. Embora não esteja prevista nenhuma discussão oficial a respeito do cenário político da Venezuela, a expectativa é que o assunto surja de maneira natural entre os dois presidentes nos encontros reservados.