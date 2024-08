Lula visita Santa Catarina pela primeira vez em seu terceiro mandato nesta sexta-feira No sul do país, presidente vai inaugurar obra viária e acompanhar lançamento da primeira fragata, chamada Tamandaré Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula cumpre agenda, pela primeira vez, em Santa Catarina Ricardo Stuckert/PR - 08.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Santa Catarina, nesta sexta-feira (9). É a primeira viagem do petista ao estado desde que retornou à frente do Palácio do Planalto. No sul do país, o chefe do Executivo vai inaugurar obra viária em Florianópolis e, depois, em Itajaí, vai acompanhar o lançamento de um navio de guerra da Marinha. O governador Jorginho Mello (PL), opositor de Lula, não estará presente. A agenda dele prevê que ele estará no Espírito Santo para encontro com governadores do Sul e Sudeste. O estado deve ser representado pela vice-governadora Marilisa Boehm (PL).

A primeira agenda está prevista para ocorrer a partir das 10h30, na capital do estado. Na ocasião, o governo vai inaugurar o Contorno Viário da região metropolitana, que estava sendo construído desde 2008, e é considerado marco histórico na infraestrutura do país e a maior obra do gênero em andamento no continente. A cerimônia vai contar com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho.

“O Contorno Viário da Grande Florianópolis se destaca pela sua magnitude e impacto. Com 50 quilômetros de extensão, a obra inclui pistas duplas, quatro túneis duplos e seis acessos por trevos, proporcionando uma alternativa eficiente e segura ao tráfego da BR 101″, diz a pasta.

Depois, às 12h30, em Itajaí, no litoral norte do estado, Lula participa do lançamento da primeira de quatro fragatas previstas no programa executado pela Marinha do Brasil. O navio vai receber o nome de “Fragata Tamandaré”, mesmo nome que vai se aplicar à classe, por ser o primeiro navio. Segundo o governo, Vera Brennand, esposa do ministro José Mucio (Defesa), foi escolhida como madrinha da embarcação. O nome Tamandaré é uma homenagem ao almirante Joaquim Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha.

Publicidade

“A F200 “Tamandaré”, primeira embarcação da classe, deve ser incorporada à Marinha em 2025. As demais embarcações estão previstas para entrega gradual nos próximos quatro anos: a Jerônimo Albuquerque em 2026, a Cunha Moreira em 2027 e a Mariz e Barros em 2028″, relata a pasta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A agenda em Santa Catarina estava programada há meses. Um dos compromissos seria realizado em junho deste ano, mas foi cancelado devido à participação do presidente da Argentina, Javier Milei, em um evento realizado no estado. O líder do país vizinho é crítico de Lula. No mês passado, o brasileiro defendeu que o argentino peça desculpas e solicitou que ele tenha respeito para com o Brasil, sem especificar os motivos exatos.

Publicidade

“Eu não fico escolhendo quem é o presidente da Argentina. Não cabe a mim escolher o presidente da Argentina, não cabe a mim ficar preocupado com o discurso do presidente da Argentina. Ele seja o que ele quiser. Eu só quero que ele tenha respeito pelo Brasil, da mesma forma que o Brasil tem respeito pela Argentina”, disse Lula.

Visitas aos estados

Além de Santa Catarina, Lula ainda não esteve no Acre, Rondônia, Tocantins e Goiás desde que foi eleito. No fim do ano passado, o presidente disse que este ano seria “inteiro de viagem pelos estados brasileiros”. Na semana passada, Lula esteve no Ceará, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo.