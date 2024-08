Macron publica texto de apoio a posição de Lula sobre eleições na Venezuela após ligação Presidente brasileiro voltou a falar sobre o tema na tarde desta segunda para pedir transparência e respeito à soberania popular Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 05/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Presidentes conversaram por telefone nesta segunda Ricardo Stuckert/PR - 23.06.2023

O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou, nesta segunda-feira (5), mensagem em concordância à posição do presidente Lula sobre as eleições na Venezuela. “Apoiamos com o Presidente @Lulaoficial o desejo do povo venezuelano por eleições transparentes. Essa demanda está no centro de qualquer democracia”, escreveu. O francês se refere às iniciativas do Brasil, que se juntou a México e Colômbia na última semana, de pedir a publicação das atas de votação para certificar o resultado da disputa ocorrida em 28 de julho.

Mais cedo, Lula e Macron conversaram por telefone. Segundo informações do Itamaraty, o francês elogiou o posicionamento conjunto sobre as eleições na Venezuela e o estímulo do governo brasileiro ao diálogo entre Nicolás Maduro e a oposição local. Ainda segundo a nota, Lula reforçou o compromisso com a busca de uma solução pacífica e que “espeite a soberania do povo venezuelano”. Os chefes de estado também conversaram sobre as Olimpíadas de París.