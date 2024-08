Ministério dos Aeroportos quer melhorar padrões de transporte aéreo de animais Tema ganhou força depois que Joca, um golden retriever, morreu após ser transportado para o terminal errado, em abril Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 07h32 (Atualizado em 19/08/2024 - 07h33 ) ‌



GT vai contar com ministérios e agências de regulamentação Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O MPor (Ministério de Portos e Aeroportos) criou, nesta segunda-feira (19), um GT (Grupo de Trabalho) para propor melhorias nos padrões do transporte aéreo de animais. O tema ganhou relevância após a morte de Joca, um golden retriever, que faleceu em abril devido ao transporte para o terminal errado. Entre os órgãos participantes estão a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) e o Ministério da Saúde.

A publicação também afirma que, durante a realização das reuniões, os membros poderão solicitar apoio técnico de terceiros, representantes de outros órgãos e especialistas.

Veja a lista de órgãos e entidades participantes:

Ministério de Portos e Aeroportos;

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama);

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV);

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

Ministério da Saúde; e

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Objetivos

Um dos principais objetivos da iniciativa é estabelecer ou alterar padrões para o transporte aéreo de animais. O relatório será enviado ao MPor, que deverá analisar decisões que ultrapassem as competências do Grupo Técnico.

Confira todas as competências do GT:

Avaliar e coletar demandas da sociedade sobre o transporte aéreo de animais;

Obter subsídios técnicos dos órgãos competentes;

Estabelecer ou alterar padrões para o transporte aéreo de animais;

Elaborar relatório final com as conclusões e recomendações do GT.

Caso Joca

O Golden Retriever, de 4 anos, morreu no dia 22 de abril após companhia aérea Gol mandá-lo para Fortaleza, em vez de Sinop (MT), onde a pet moraria com João Fantazzini Júnior, seu tutor.

O animal viajava com a família, em um voo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos com destino ao Aeroporto de Sinop, em Mato Grosso. Segundo a Gol, devido a uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza.

Um laudo divulgado em 7 de julho, pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, apontou que o cão Joca morreu de um choque cardiogênico, condição na qual o coração perde a capacidade de bombear sangue adequadamente para os tecidos.

Além disso, o relatório identificou que o animal tinha um problema cardíaco conhecido endocardiose moderada, também chamado de doença valvar degenerativa crônica. A enfermidade não tem causa conhecida, e está associado a condições genéticas.

Em entrevista ao R7, a veterinária e professora universitária Mariana Teixeira avalia que o choque cardíaco foi provavelmente causado pelo excesso de calor dos ambientes do avião, e ainda agravado pelo pelas longas horas que ele permaneceu em trânsito.

“Provavelmente ele ficou em local sem controle de temperatura adequada, o que provocou uma hipertermia e, como consequência, uma desidratação. Essa alteração provocou um choque hipovolêmico [perda de grande quantidade de água], uma desidratação e posterior choque cardiogênico”, esclarece a médica.