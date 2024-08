Moraes atende a pedido da PF e manda prender blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio Polícia Federal investiga suposta organização criminosa que teria intimidado policiais federais e familiares Brasília|Clarissa Lemgruber e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 12h00 ) ‌



Blogueiros vivem no exterior Roque de Sá/Agência Senado - 05.11.2019

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quarta-feira (14) uma nova prisão dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois estão foragidos da Justiça e vivem no exterior. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal.

A PF investiga uma suposta organização criminosa que teria intimidado policiais federais e familiares envolvidos em inquéritos que tramitam no STF. As investigações mostraram que o grupo divulgava dados pessoais dos agentes, utilizando crianças e adolescentes para o serviço.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e nove medidas cautelares diversas da prisão nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e no Distrito Federal.

Eustáquio é investigado por corrupção de menores por usar o perfil da filha adolescente dele em uma rede social para fazer postagens criminosas.

Em abril, Allan dos Santos voltou a criar uma conta em uma rede social, o que contraria decisão do STF, que baniu a participação dele em 2021. De acordo com Santos, essa é a 39ª conta, e na biografia ele escreve: “Não vão me calar!”.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, onde burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis nas redes sociais.

Disque 100

A operação desta quarta-feira foi chamada de Disque 100, um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania destinado a receber demandas relativas a violações de direitos humanos, especialmente aquelas que atingem populações em situação de vulnerabilidade social, como crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento das medidas, um perfil vinculado a uma adolescente fez uma postagem alertando sobre a presença de policiais na residência dele enquanto a menor ainda estava dormindo. Para a PF, a ação indica a “efetiva utilização por maiores de idade, inclusive responsáveis legais, para a realização das condutas de obstrução das investigações.”