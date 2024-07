PGR pede ao STF investigação de Allan dos Santos por suposta difusão de notícias falsas Allan dos Santos teria publicado em redes sociais mensagens em que, supostamente, jornalista confessa um plano do ministro Alexandre de Moraes Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/07/2024 - 12h47 (Atualizado em 18/07/2024 - 12h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Allan dos Santos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) das Fake News Roque de Sá/Agência Senado - 05.11.2019

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação a favor da abertura de investigação contra Allan dos Santos para apurar se há uma atuação coordenada para difundir informações falsas com o intuito de interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também defendeu bloqueio de contas do blogueiro.

De acordo com a ação, apresentada por uma jornalista, Allan dos Santos teria publicado em redes sociais mensagens em que, supostamente, a jornalista confessa um plano do ministro Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A representação “aponta que as capturas de tela divulgadas foram manipuladas e que, mesmo sendo alertado sobre a fraude, Allan dos Santos continuou a difamar a jornalista”. A Procuradoria considerou que a mensagem é falsa.

O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Publicidade

Em abril, Allan voltou a criar uma conta em uma rede social, o que contraria decisão do STF, que baniu sua participação em 2021. De acordo com Santos, essa é sua 39ª conta, e na biografia ele escreve: “Não vão me calar!”.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, onde burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis nas redes sociais. Em dezembro de 2023, ele havia criado mais uma conta no Instagram, sendo o 38º perfil.