Morre anta resgatada em incêndio do Parque Nacional de Brasília Animal foi encontrado com queimaduras nas patas, passou por tratamento, mas não resistiu Brasília|Do R7, em Brasília 23/10/2024 - 17h05 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h05 )

Anta estava em tratamento intensivo no Zoo de Brasília Reprodução/Record Brasília

O Zoológico de Brasília comunicou nesta quarta-feira (23) o falecimento de uma das antas resgatadas do incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília, em setembro. O animal foi encontrado com queimaduras severas nas quatro patas, desnutrido e com sinais de inalação de fumaça. Durante o tratamento, o bicho chegou a apresentar uma melhora significativa, mas acabou não resistindo e morreu na última sexta-feira (18).

Em nota, o instituto lamentou a perda do animal e alertou sobre as ameaças que a biodiversidade enfrenta todos os dias.

“É com grande tristeza que o Zoológico de Brasília informa sobre o óbito do jovem macho de anta, resgatado das queimadas no Parque Nacional. O jovem chegou ao Zoológico, no dia 18 de setembro, com um quadro grave de desnutrição, sinais de inalação de fumaça e queimaduras severas nas quatro patas”, informou o texto.

“A redução e a fragmentação do Cerrado, as colisões veiculares e, no caso deste jovem, as queimadas que devastaram o Distrito Federal, mostram o tamanho da nossa responsabilidade e reforçam a importância de continuarmos firmes na nossa missão de proteger e cuidar da nossa fauna”, destacou o zoo.

O resgate do animal aconteceu em 18 de setembro e chegou a comover os brasilienses em redes sociais. Segundo o zoo, a equipe estava esperançosa pelo sucesso da recuperação das queimaduras.

“Aos poucos, a equipe observou uma melhora significativa no estado geral e reversão do quadro de desnutrição. Ela se alimentava muito bem de folhas colhidas todos os dias, legumes e frutas, e bebia bastante água”, lembrou o zoológico.

“Mas, apesar de todo esforço e cuidado, o jovem macho não resistiu, sua trajetória foi encerrada de forma precoce no dia 18 de outubro, e agora a equipe aguarda o resultado da necropsia, realizada na Universidade de Brasília”, acrescentou o instituto.

O Zoológico também informou que cuida da recuperação de outros animais resgatados dos incêndios. Entre eles, dois tamanduás-bandeiras e um urubu, que já está quase apto para ser solto na mata.