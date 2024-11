Ministro Cristiano Zanin recebe título de cidadão honorário de Brasília Homenagem foi dada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal; proposta considerou as contribuições do ministro do STF à sociedade Brasília|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 12h57 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h02 ) twitter

Ministro foi homenageado pelo trabalho feito na capital Fellipe Sampaio /STF - 21.

O Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin recebeu nesta segunda-feira (21) o título de Cidadão Honorário de Brasília concedido pela CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal). A homenagem foi proposta pelo presidente da casa, Wellington Luiz (MDB), e pelo deputado distrital Hermeto (MDB). A proposta do título foi feita em razão das contribuições do ministro à sociedade.

Em discurso, Zanin disse que a capital do país tem marcado a sua história desde o começo de sua trajetória como advogado.

“Aqui passei muito tempo em audiências e julgamentos nos mais diversos órgãos do sistema de Justiça. Agora, Brasília passou a ser a casa da minha família”, disse.

Zanin acrescentou que “Brasília reforça sua vocação para agregar e unir brasileiros”. “Ao longo de seus 64 anos, a cidade tem sido local de grande acolhida e generosa oportunidade para todos. Honrarei o título de Cidadão Honorário e contribuirei para que Brasília seja cada vez mais justa e acolhedora”, garantiu.

O deputado Hermeto afirmou que o título era um reconhecimento do trabalho do ministro dedicado à defesa dos direitos fundamentais e ao fortalecimento das instituições democráticas do país.

“Ao receber esse título, o ministro reafirma não só o seu vínculo com a cidade que abriga as instituições que sustentam a República, mas com cada cidadão que acredita na força da Justiça como instrumento de transformação social”, afirmou.

Hermeto também citou que o ministro foi o responsável por quebrar a cláusula de barreira em concurso público da Polícia Militar do DF que limitava o número de mulheres aprovadas. Em agradecimento, alunas do curso de formação da PMDF que estavam nas galerias do plenário entregaram uma placa em homenagem ao ministro e ao secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha.

Cidadão Honorário

O título de cidadão honorário é concedido pela Câmara Legislativa para pessoas que praticam atos de relevante interesse em favor da população do Distrito Federal. A cerimônia de homenagem a Zanin teve as presenças do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; do advogado-geral da União, Jorge Messias; do desembargador Sérgio Rocha, vice-presidente e corregedor do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal); e outras autoridades.

Ibaneis chegou a dizer que o título se tratava de “um reconhecimento a mais um filho que Brasília recebe”, representando homenagem justa “a um dos maiores juristas do país”.