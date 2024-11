‘Ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo’, diz Lula; bancada evangélica critica Presidente fez comentário ao falar sobre chapa montada por candidato do PT à Prefeitura de Camaçari Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 19h07 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h01 ) twitter

Lula fez fala durante evento em Camaçari Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nessa quinta-feira (17) que “ninguém foi mais de esquerda” do que Jesus Cristo. Ele participava de um ato de campanha do candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano, que tem como vice a pastora evangélica Déa Santos (PSB). A fala do presidente foi criticada pelo líder da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara (Republicanos-AM), que afirmou que “Jesus não tinha e nem praticava ideologias”.

“Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Não tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém brigou mais pelos pobres que Jesus Cristo”, destacou Lula.

O presidente também afirmou que Jesus foi morto pelos “ricos da época” pelo fato de defender os pobres.

“É exatamente por brigar pelos pobres, cuidar dos doentes, atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum grã-fino que vai cuidar de vocês. Pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições, é tchau, tchau para o povo pobre deste país”, afirmou o presidente.

‘Jesus não praticava ideologias’, diz deputado

Em resposta à fala de Lula, Silas Câmara afirmou que “Jesus não tinha nem praticava ideologias”.

“Jesus praticava o princípio do amor do reino de Deus. Tentar trazer Jesus Cristo para o meio de ideologia é mostrar a incapacidade de ter como dialogar com quem acredita em Jesus Cristo e tentar confundir Jesus Cristo com os princípios da Terra. Jesus Cristo está fora disso”, afirmou o líder da Frente Parlamentar Evangélica.