Noruega anuncia US$ 60 milhões para o Fundo Amazônia País tinha parado os investimentos no fundo, em 2019, durante a gestão de Jair Bolsonaro Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 17/11/2024 - 18h34 (Atualizado em 17/11/2024 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, está no Rio de Janeiro Reprodução

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, anunciou, neste domingo (17), o aporte de US$ 60 milhões, cerca de R$ 350 milhões, para o Fundo Amazônia. O país tinha parado os investimentos no fundo, em 2019, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Segundo Jonas Gahr Støre, a retomada é por acreditar que o país voltou a ir “na direção correta".

O anúncio foi feito durante participação na Conferência Global Citizen Now: Rio de Janeiro. "O sucesso do Brasil na redução do desmatamento é uma prova clara das ambições e da determinação do governo Lula. Mostra como medidas direcionadas podem produzir resultados importantes para o clima e a natureza", disse o primeiro-ministro.

Segundo o comunicado, a iniciativa foi tomada depois do Brasil ter reduzido o desmatamento em 31% no último ano. A meta do país é zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.

Há 16 anos, o Fundo Amazônia foi criado com o intuito de combater o desmatamento. Neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia. Valor, no entanto, precisa ser aprovado pelo Congresso norte-americano.

‌



Jonas Gahr Støre vai participar da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, como convidado de Lula, já que o país não participa do grupo. O evento começa nesta segunda-feira (18). O país também aderiu a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das principais iniciativas da presidência brasileira do G20.