Obra do Drenar DF deve ser entregue até o começo de 2025, prevê governo Governadora em exercício, Celina Leão visitou nesta quarta-feira andamento das obras e conversou com técnicos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 13h04 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celina visitou obras na manhã desta quarta Edis Henrique Peres/R7 - 13.11.2024

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, visitou na manhã desta quarta-feira (13) o andamento das obras do Drenar DF, programa de captação das águas pluviais que tem o investimento de R$ 180 milhões. O projeto inclui obras subterrâneas, sem interferência na via pública, que vão escoar as águas das chuvas para as galerias construídas. Segundo atualização do andamento apresentada à Celina, a obra está com 98% da escavação e montagem concluída e 80,7% do concreto projetado.

“Quando você faz uma licitação como essa, não sabe realmente o que pode encontrar. Então temos aí algumas dificuldades, mas todas elas estão sendo vencidas pelas empresas que foram vencedoras da licitação. Estamos investindo para solucionar esse que era um problema antigo do DF”, ressaltou.

Celina destacou a importância das obras nos períodos de chuvas. “Quando chove, principalmente ali na Asa Norte, é visível os problemas que nós temos. Esse projeto (Drenar DF) tem etapas, e já estamos entregando a primeira etapa. E rapidamente o nosso governador vai inaugurar essa obra aqui, deixando um legado no Plano Piloto”, afirmou.

O presidente da Terracap, Izídio Santos, comentou os desafios encontrados pelos trabalhadores. “Estamos indo para a fase final dessa obra. Nós temos um trecho específico da obra que pegou um material muito duro, semelhante a uma rocha, e nesse trecho a gente avança muito pouco. Mas no menor tempo possível, esperamos entregar a obra”, disse.

‌



Izídio destacou que a meta é conseguir finalizar a construção até o começo do ano que vem. “A gente não consegue cravar quantos metros a gente avança na escavação desse trecho por dia, porque tem dia que não andamos quase nada, mas a gente quer que até janeiro, ou no máximo fevereiro, essa obra esteja toda entregue”, detalhou.

Celina visitou a construção da lagoa que é a ponta final do Drenar-DF, que será chamado de Parque Urbano Internacional da Paz. A bacia terá dupla função de reduzir a pressão do volume de água que desemboca no Lago Paranoá e permitir que a terra e o lixo arrastados pelas enxurradas possam ser filtrados, garantindo a requalificação das águas pluviais. O espaço também será um local de lazer da população do DF.

‌



Lançamento de plataforma digital

Também nesta quarta, Celina assinou decreto que cria uma nova plataforma digital para a gestão dos resíduos sólidos na capital do país. O sistema vai aprimorar o controle de resíduos sólidos, facilitar a recepção, análise, tramitação, aprovação e fiscalização dos planos de gerenciamento, e permitir a identificação detalhada dos tipos de resíduos, geradores e transportadores.

À imprensa, Celina comentou o avanço do projeto, mas também pediu ajuda da população no cuidado com o meio ambiente. “A oportunidade de todos agora, com essa plataforma, é planejar e dar transparência, agilidade e melhorias na gestão de resíduos”, disse.

‌



Celina acrescentou ainda que essa determinação é que todos os órgãos atuem de forma padronizada. “Isso através de uma plataforma digital transparente. Mas é importante destacar que por mais que o governo queira, nós não conseguimos fazer políticas públicas sozinhos. Para combater a dengue, precisamos da população, para cuidar do meio ambiente e garantir a sustentabilidade também precisamos da população”, disse. Secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, explicou que com a plataforma todo grande gerador de resíduos sólidos vai ter um plano de tratamento. “A partir do momento que foi assinado o decreto, temos uma plataforma digital para a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, todo grande gerador vai ter um plano, para a gente identificar o tipo de resíduo, o destino final e a quantidade de resíduo gerado aqui no DF”, disse.

Gomes ressaltou que a iniciativa foi construída pelo governo com vários órgãos e também com associações de catadores. “Ou seja, é um plano completamente transparente. A gente buscou a identificação da realidade local”, finalizou.