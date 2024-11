Polícia divulga retrato falado de homem suspeito de matar cliente em padaria do DF Caso aconteceu em Sobradinho II neste domingo; cliente chegou a ser socorrido, mas morreu no local Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/11/2024 - 09h27 (Atualizado em 18/11/2024 - 09h27 ) twitter

Homem atirou contra cliente em padaria PCDF/Divulgação - 17.11.

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o retrato falado de um homem suspeito de matar um cliente em uma padaria do DF. O caso aconteceu em Sobradinho II, entre 7h e 8h20, na QMS 30, neste domingo (17). Segundo relatos, o suspeito teria sacado uma pistola .40 e efetuado diversos disparos contra um dos clientes que comprava pão no estabelecimento. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foge do local em um carro preto.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local. Segundo investigação da polícia, a vítima e a esposa estavam no DF há um mês, supostamente fugindo de uma briga familiar onde já haviam sido ameaçados por um dos primos da mulher.

PCDF divulgou retrato falado PCDF/Divulgação - 18.

A Polícia suspeita que o responsável pelo crime tenha fugido em direção a Tocantins. “A 35ª DP (Delegacia de Polícia) já trabalha com dois suspeitos de serem os mandantes da execução. A vítima já possuía passagens policiais nos Estados de Tocantins e Goiás, inclusive, um crime contra a vida nesse último local”, explica o delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana.

Denúncias ou informações podem ser dadas à polícia pelo Disque-Denúncia (197) ou em qualquer delegacia mais próxima.