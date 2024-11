Um homem foi espancado e morto, em Taguatinga (DF), na manhã do último domingo (10). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi chamado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu. O caso aconteceu debaixo do viaduto que dá acesso à EPTG. As polícias Civil e Militar foram acionadas para atender a ocorrência.