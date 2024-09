Polícia investiga empresas suspeitas de sonegar R$ 74 milhões em impostos Em parceria com a Receita do DF, agentes cumpriram 21 mandados de busca e apreensão Brasília|Do R7, em Brasília 05/09/2024 - 08h52 (Atualizado em 05/09/2024 - 08h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mandados foram cumpridos no DF e em Goiás PCDF/Divulgação - 05.09

A Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com a Receita do DF, investiga um grupo de empresas com dívida tributária de R$ 74 milhões. Os agentes cumpriram na manhã desta quinta-feira (4) 21 mandados de busca e apreensão para coibir os crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro dos empresários envolvidos.

A investigação começou em 2023 e revelou que o grupo sonegava toda a quantia de arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). As empresas atuavam no comércio de móveis e eletrodomésticos no DF e em Goiás desde 1997.

Os investigados tinham empresas em Sobradinho, Planaltina, Paranoá e São Sebastião. Quando as dívidas dos impostos se acumulavam, os empresários criavam novas empresas no mesmo endereço e ramo de atuação, reiniciando a sonegação com outro CNPJ e abandonando a empresa anterior com as dívidas.

Os empresários também tinham empresas em nome de laranjas, inclusive de seus empregados, para fugir das responsabilidades das dívidas tributárias.

Na operação desta quinta-feira (5) participaram cerca de 100 policiais entre delegados, agentes, escrivães e peritos, além de auditores da Receita do DF e agentes da Polícia Civil de Goiás. As medidas judiciais são cumpridas em Sobradinho (DF), Planaltina (DF) e Anápolis (GO).