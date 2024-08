Prefeitura decreta luto de três dias após morte de família em incêndio no Entorno do DF Casal caiu do 7º andar com o filho ao tentar escapar das chamas que atingiram o apartamento onde moravam Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 14h10 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h23 ) ‌



Incêndio atingiu 7º andar de apartamento em Valparaíso CBMGO/Divulgação -

A prefeitura de Valparaíso de Goiás decretou luto oficial de três dias depois da morte de uma família em incêndio no Entorno do Distrito Federal. Para tentar fugir das chamas, um casal se jogou do apartamento no 7º andar com o filho após um incêndio no local. O cachorro da família também morreu na queda. Segundo relatos dos moradores, as chamas começaram por volta das 10h20 da manhã nesta terça-feira (27), com o barulho de uma grande explosão.

As chamas foram combatidas com apoio do Corpo de Bombeiros de Luziânia e do Distrito Federal, e segundo as informações preliminares, não há novas vítimas. Os bombeiros avaliam se há danos estruturais no edifício e evacuaram todos os moradores até o fim da análise.

Uma moradora da região ouvida pelo R7 relatou os momentos de medo e tensão vivenciados. “Muita angústia. As pessoas estavam desesperadas querendo pular dos apartamentos”, conta Bruna Fernanda Fonseca, 45 anos, moradora de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e uma das primeiras a chegar no apartamento do condomínio Parque das Árvores que pegou fogo.

Segundo Bruna, por volta das 10h20 ela ouviu um barulho de explosão. “Eu trabalho home office e a janela do meu quarto fica praticamente de frente com o apartamento que pegou fogo. Na hora eu ouvi uma explosão, um estrondo, muito alto. Pensei até que tinha sido um avião que tinha caído e fui direto para a janela ver o que tinha acontecido”, relata.

A moradora conta que havia muita fumaça saindo dos apartamentos e da janela. “As pessoas começaram a querer pular, porque não conseguiam sair do apartamento. Eu fiquei gritando lá de baixo, falando para não pularem, tentando acalmar, dizendo que o socorro já estava chegando. Eles pensavam que iam morrer e meu trabalho foi tentar acalmar”, afirma a mulher, que é brigadista.

Três mortes

Segundo o capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros do Goiás, o incêndio foi controlado e até o momento as informações apontam para três mortes. “Vamos ter danos estruturais no prédio, mas precisamos fazer a perícia, o estudo técnico correto, para identificar a causa do incêndio. Mas já fizemos uma varredura nos apartamentos e não encontramos outras vítimas”, disse.