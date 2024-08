Criança e casal morrem em incêndio no Entorno do Distrito Federal Segundo informações confirmadas pelos Bombeiros, um casal se jogou do prédio com o filho para tentar escapar das chamas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Maíra Guedes, RECORD 27/08/2024 - 11h50 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndio atinge apartamento em Valparaíso Divulgação/CBGO - 27.08.2024

Uma criança e um casal morreram na manhã desta terça-feira (27) após um incêndio atingir um prédio em Valparaíso de Goiás, no Park das Árvores, próximo a um shopping, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações de testemunhas, confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, o casal morava no sétimo andar, onde teriam começado as chamas, e se jogaram do apartamento para tentar escapar do fogo e salvar o filho. As vítimas, no entanto, não resistiram à queda. Um cachorro da família também morreu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bombeiros atuam no local para resgatar as vítimas CBMGO/Divulgação

Alguns moradores dos andares mais altos também ficaram presos nos apartamentos, sem conseguir descer e sair do prédio devido às chamas. O combate ao fogo conta com equipes do Corpo de Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal.

Segundo a última atualização da equipe dos bombeiros, as chamas foram controladas e a corporação atua no processo de rescaldo do fogo.