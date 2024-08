Provas do ‘Enem dos Concursos’ começam a ser distribuídas e ocorrem em 18 de agosto Nesta semana, serão disponibilizados no site da Cesgranrio os cartões de confirmação para que cada pessoa inscrita possa conferir o local Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 03/08/2024 - 14h23 (Atualizado em 03/08/2024 - 14h26 ) ‌



Governo federal adiou provas em função de chuvas no RS Adalberto Marques/MGI - 3.5.2024

As provas do Concurso Público Nacional Unificado saíram, neste sábado (3), do local onde estavam armazenadas em segurança desde o adiantamento, em maio deste ano. A distribuição será feita com o apoio dos Correios para as mais de 220 cidades e as provas serão aplicadas no próximo dia 18 de agosto. O trajeto contará com a segurança de todos os órgãos que apoiam a execução do CPNU, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), secretarias estaduais de Segurança e Ministério da Justiça.

O coordenador de logística do Concurso Nacional Unificado, Alexandre Retamal, deu a certeza da integridade das provas. “Começamos agora a distribuição após três meses em que as provas ficaram em segurança. Foi um esforço grande para verificar e ter certeza que as provas não foram violadas, mantivemos as provas em segurança e agora estamos iniciando a distribuição. Esse processo vai acontecer nos próximos 15 dias e depois é uma logística reversa para as provas serem corrigidas”, disse.

Esta semana, serão disponibilizados no site da Cesgranrio os cartões de confirmação para que cada pessoa inscrita possa conferir o local onde participará do concurso.

A decisão de adiar o concurso foi tomada devido às chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. O “Enem dos Concursos”, como é chamado, será aplicado em 228 municípios e recebeu 2,14 milhões de inscrições. A prova está prevista para ser aplicada em 3.665 locais de todos os estados do país. São oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Na ocasião de adiamento, Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em entrevista à imprensa esclareceu que já havia previsão no edital sobre desastres naturais, mas não contemplava esse ineditismo, tamanho o grau de desastre que atingiu o Rio Grande do Sul. Ao todo, dez municípios gaúchos teriam aplicação das provas, com 80,3 mil candidatos inscritos e outras 20 mil pessoas envolvidas em toda a logística do concurso no estado.