Com 433 prefeitos eleitos, Republicanos supera meta nas eleições municipais de 2024 Partido elegeu 433 prefeitos, 435 vice-prefeitos e 4.585 vereadores nas eleições de 2024; crescimento dobrou em relação a 2020 Eleições 2024|Hellen Leite, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 02h00 )

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP) Douglas Gomes/Lid Republicanos

Com o dobro de prefeituras conquistadas em comparação a 2020, o Republicanos encerrou as eleições de 2024 com 433 prefeitos eleitos. No segundo turno, o partido saiu vitorioso em três municípios, todos localizados em São Paulo: Santos, com Rogério Santos; Sumaré, com Henrique do Paraíso; e Barueri, com Beto Piteri.

“[O desempenho do partido] foi especialmente positivo, uma vez que elegemos cerca de 200 prefeitos em 2020, e agora superamos 100%. Nossa meta era 300. Há espaço para continuar crescendo”, afirmou o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira (SP).

Em Santos, maior colégio eleitoral da Baixada Santista, o candidato do Republicanos e atual prefeito, Rogério Santos, venceu com 53% dos votos e será reconduzido para mais quatro anos no comando da cidade. Ele desbancou a candidata do PL, Rosana Valle, que contava com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Sumaré, Henrique Paraíso venceu o pleito ao desbancar o candidato do PT, William Souza. Paraíso obteve 58% dos votos, cerca de 72 mil no total, e assume a chefia do executivo municipal pela primeira vez. Atualmente, ele é vice-prefeito da cidade. No primeiro turno, ele havia terminado em primeiro lugar, com uma vantagem superior a dez pontos percentuais sobre o candidato petista.

‌



Em Barueri, Beto Piteri também se destacou, vencendo a eleição com 56% dos votos, 105 mil. Ele é o atual vice-prefeito da cidade. No primeiro turno, liderou os votos válidos. Piteri derrotou o candidato do União Brasil na cidade, Gil Arantes.

O partido também garantiu a vice-prefeitura em Natal (RN). A chapa composta por Paulinho Freire (União) e Joanna Guerra (Republicanos) confirmou o favoritismo das pesquisas, vencendo com 55% dos votos válidos. A adversária da dupla, Natália Bonavides (PT), obteve 44%.

‌



No total, no primeiro turno, o partido elegeu 434 vice-prefeitos em todo o país. Além disso, foram eleitos 4.585 vereadores representando o partido.

Outros partidos

O PSD e o MDB lideraram as eleições municipais no segundo turno, confirmando o desempenho da primeira etapa do pleito, quando os dois partidos foram os que mais elegeram prefeitos no país. O PSD conquistou nove prefeituras nesse domingo (27), incluindo duas capitais: Belo Horizonte (MG), com Fuad Noman, e Curitiba (PR), com Eduardo Pimentel.

‌



O MDB elegeu sete prefeitos e saiu vencedor em três capitais: São Paulo (SP), com Ricardo Nunes; Belém (PA), com Igor Normando; e Porto Alegre (RS), com Sebastião Melo. Atualmente, o MDB e o PSD integram a base de apoio do governo Lula, cada um ocupando três ministérios no governo.

Partidos que mais venceram no 2º turno

PSD: 9 vitórias

MDB: 7 vitórias

PL: 6 vitórias

Podemos: 5 vitórias

União Brasil: 5 vitórias (+1 subjúdice)

PP: 4 vitórias

PT: 4 vitórias

Republicanos: 3 vitórias

PSDB: 1 vitórias

PDT: 2 vitórias

Novo: 1 vitória

Avante: 1 vitória