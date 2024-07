Saúde do DF visita população de porta em porta para garantir vacinação de crianças Equipes pretendem visitar 4,7 mil residências ao longo do mês e poderão atualizar a caderneta vacinal das crianças Brasília|Do R7, em Brasília 22/07/2024 - 09h16 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Expectativa é visitar 4,7 mil casas até o fim do mês Jhonatan Cantarelle/ Agência Saúde-DF - Arqu

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até o fim do mês, pretende visitar 4,7 mil residências em todas as regiões administrativas. O objetivo é conferir o esquema de vacinação das crianças e, se for necessário, já aplicar as doses que estão em atraso. Um dos principais focos da equipe são as vacinas de poliomielite, que teve campanha em 2024, e a vacina contra o sarampo.

“Entender como está a cobertura em cada território é fundamental para avaliarmos as estratégias de vacinação e levantarmos onde é necessário haver ampliação”, explica a enfermeira Camila Gotelip, da Coordenação de Atenção Primária à Saúde da pasta.

Em geral, a análise da cobertura envolve a comparação do número de doses aplicadas com levantamentos populacionais. Com o monitoramento, é possível definir ações como vacinação em escolas, eventos ou envio do Carro da Vacina.

As equipes, no entanto, enfrentam desafios na receptividade da população. “Regiões mais vulneráveis e núcleos rurais têm receptividade maior. Já em áreas com maior poder aquisitivo e em prédios, a gente tem mais dificuldade de acesso,” detalha o agente comunitário de saúde Caíque Siqueira de Sousa.

Publicidade

A Secretaria de Saúde reforça que todos os envolvidos no Monitoramento das Estratégias de Vacinação atuam com identificação da Secretaria de Saúde. A ação é realizada com apoio do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde.

Além de aplicar questionários, as equipes levam um pequeno lote de vacinas, em caixas térmicas, para aproveitar a oportunidade de aplicar doses, caso sejam identificadas crianças com esquemas vacinais incompletos.

Publicidade

Projeto Piloto

O Governo do Distrito Federal começou também neste mês um projeto piloto que envia mensagens de texto aos pais e responsáveis de crianças menores de um ano com cartão de vacinas desatualizados. Na primeira fase, mais de 4 mil mensagens serão enviadas por WhatsApp para 3,2 mil contatos, como reforço à busca ativa por maiores coberturas vacinais (veja locais de imunização).

A Secretaria de Saúde informa que as mensagens não vão pedir nenhuma informação pessoal e não solicitam informações sigilosas ou restritas. No texto, já constarão os dados necessários da criança – nome e último sobrenome.

Publicidade

Por meio de interação automática, o sistema perguntará se a pessoa é o responsável pela criança. Em caso positivo, o responsável será informado sobre qual vacina está em atraso, qual doença protege e qual o risco. Por fim, é questionado se o responsável pretende levar a criança para vacinar ainda nesta semana.

O objetivo é incentivar que os pais levem as crianças menores de um ano para atualizar e aumentar a cobertura vacinal, em especial contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza B, poliomielite e pneumocócica 10.