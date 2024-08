Senado convida chanceler e assessor presidencial para falar sobre eleições na Venezuela Convites foram feitos ao chanceler Mauro Vieira e ao assessor especial da Presidência, Celso Amorim Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 12h50 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h34 ) ‌



Senado convida chanceler e assessor presidencial

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira (8) convites para que membros do governo brasileiro compareçam à casa para falar sobre as eleições presidenciais na Venezuela. Os convites foram feitos ao chanceler Mauro Vieira e ao assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

As eleições na Venezuela estão sendo questionadas pela oposição e pela comunidade internacional devido à falta de documentos que comprovem a vitória do presidente Nicolás Maduro. Inicialmente, os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Tereza Cristina (PP-MS) pediram a convocação de Glivânia Maria de Oliveira, embaixadora do Brasil na Venezuela, Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

Os senadores decidiram convidar os dois primeiros de forma simbólica, sem registro individual dos votos. Ciro Nogueira destacou a suspeita de fraude nas eleições venezuelanas e criticou a falta de posição do Brasil. Tereza Cristina fez o pedido para chamar Celso Amorim, mas o presidente da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), sugeriu que o termo fosse mudado para “convite”, e isso foi aprovado.

Calheiros informou que Mauro Vieira estará fora do país por duas semanas, então sua presença no Senado será marcada para depois do seu retorno. Tereza Cristina retirou o pedido para convocar a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, já que os convites para Vieira e Amorim eram considerados suficientes.

O resultado das eleições na Venezuela, que declarou Nicolás Maduro como vencedor, é contestado por vários países, incluindo Chile e Argentina. O Itamaraty divulgou uma nota dos governos do Brasil, Colômbia e México pedindo mais transparência no processo eleitoral e a divulgação das atas eleitorais. A nota pede que as disputas sejam resolvidas de forma institucional, respeitando a verificação imparcial dos resultados.