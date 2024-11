Thiago Ventura, Baile dos Sonhos e Festival Fado: veja onde curtir o fim de semana Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 22/11/2024 - 12h19 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

Mal acabou o feriado e o fim de semana em Brasília já está cheio de eventos. Desta vez, os destaques da agenda cultural do R7 são os espetáculos de comédia, festival de música eletrônica, mostra de cinema e direitos humanos e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (22).

Veja os festivais que animam o DF Reprodução/Instagram @obaiedossonhos e @antonio.zambujo

Baile dos sonhos

Brasília recebe o Festival Baile dos Sonhos neste sábado (23) na Arena BRB Mané Garrincha. O evento será comandado por Stevie B, cantor e produtor de freestyle, além dos DJs Leo Silva, Tubarão e Slice. A noite promete muita música e agitação.

Onde: Arena BRB

‌



Quando: sábado (23)

Horário: 18h30

‌



Valor: a partir de R$ 90

‌



Festival Fado Brasília

A capital federal será palco do Festival Fado Brasília nos dias 25 e 26 de novembro, no Teatro do Museu Nacional. O evento promove a cultura e a marca de Portugal pelo mundo. A programação traz shows dos cantores António Zambujo e Raquel Tavares, a exposição “O Fado e a Liberdade” e exibição do filme “O Cônsul de Bordéus”.

Onde: Teatro do Museu Nacional da República

Quando: segunda-feira (25) e terça-feira (26)

Horário: 20h30

Valor: a partir de R$ 100

Dreamland Festival

Com um dos gêneros musicais mais agitados, o Dreamland Festival chega a Brasília para animar o público nessa sexta-feira (22). Com a presença de Djs renomados como Illusionize, Vinicius Oliver e Marllon, o Pavilhão de exposições do Parque da Cidade terá uma noite com outra experiência.

Onde: Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade

Quando: sexta-feira (22)

Horário: 22h

Valor: a partir de R$ 90

Espetáculos reúnem diversão e comédia Reprodução/Instagram @othiagoventura e @g7comedia

Thiago Ventura

Prometendo muita risadas, o comediante Thiago Ventura se apresenta neste sábado (23), no Teatro do Museu Nacional. No show, o humorista vai falar sobre amizade e relacionamento na adolescência de forma descontraída. A classificação é de 16 anos.

Onde: Teatro Nacional do Museu da República

Quando: sábado (23)

Horário: 18h30, 21h e 23h30

Valor: a partir de R$ 70

Casais Felizes emagrecem juntos

Para incentivar uma vida mais saudável, o Grupo G7 Comédia apresentará o espetáculo “Casais Felizes Emagrecem Juntos”. Segundo os produtores, a peça mostra a importância da união e do respeito nos projetos que os casais realizam juntos em prol da felicidade. A comédia conta com participação da plateia, música ao vivo e improviso. A classificação é 14 anos.

Onde: Teatro La Salle - 906 Sul

Quando: sábado (23) e domingo (24)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40

Sonhos Morrem Jovens

O humorista e roteirista brasiliense Daniel Ducan apresenta o seu mais novo espetáculo “Sonhos Morrem Jovens” no Teatro Sesi Central Park, neste sábado (23). A peça mergulha na política do século com muito bom humor e arranca risadas do público.

Onde: Teatro SESI Central Park (Asa Norte)

Quando: sábado (23)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 40

Sessões de filmes são gratuitas Reprodução/Instagram @mcdh.oficial

14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

O Cine Brasília receberá a partir desta quarta-feira (20), a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com o tema “Viver com Dignidade é Direito Humano". Serão oito sessões com curtas e longas metragens que homenagearam Cristina Amaral, referência no cinema brasileiro. As exibições são gratuitas.

Onde: Cine Brasília

Quando: 20/11 a 23/11

Horário: Conferir sessões o site

Valor: gratuito

Exposições são gratuitas Divulgação/ Caixa Cultural e CCBB

Hiper-Realismo no Brasil

A Caixa Cultural Brasília recebe a mostra “Hiper-Realismo no Brasil”, do artista Giovani Caramello. A exposição reúne rostos esculpidos em resina e silicone, que carregam as marcas do tempo. A entrada é gratuita.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: 13/11 a 12/1/2025

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h.

Valor: gratuito

Indomináveis Presenças

O CCBB está com a exposição “Indomináveis Presenças” até 12 de janeiro de 2025. A mostra reúne 114 obras de 16 artistas, que abordam perspectivas de pessoas negras na arte contemporânea. A entrada é gratuita.

Onde: CCBB

Quando: até 12 de janeiro

Horário: Terça a domingo. das 9h às 21h

Valor: gratuito

Atividades são gratuitas Divulgação/Brasília Shopping

Encontro de Corais

O Brasília Shopping terá uma apresentação simultânea de canções de Natal de grupos locais neste domingo (24). O espetáculo musical promete encantar crianças e adultos.

Onde: Brasília Shopping

Quando: domingo (24)

horário: 16h

Valor: gratuito

Feira Vida e Saúde

Também no Brasília Shopping, o público poderá aproveitar a “Feira Vida e Saúde” neste domingo (24). O evento terá 40 profissionais dedicados ao atendimento da comunidade, como nutricionista, psicólogo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e especialistas em educação física. A participação é gratuita.

Onde: Brasília Shopping

Quando: domingo (24)

horário: 13h às 18h

Valor: gratuito

Brechó terá peças de roupas a partir de R$ 5 Reprodução/Instagram @Varandbsb

Encontro de Brechós

O MAB (Museu de Arte de Brasília) recebe a 100ª edição do encontro de brechós neste sábado (23) e domingo (24). Com 37 expositores de moda circular, o espaço traz opções de vestuário feminino e masculino a partir de R$ 5, além de calçados, acessórios e peças de artesanato.

Onde: Museu de Arte de Brasília

Quando: sábado (23) e domingo (24)

Horário: 11h às 19h

Valor: gratuito