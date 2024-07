Trânsito no Buraco do Tatu será liberado nesta quinta para motoristas Recuperação da via teve investimento de R$ 2 milhões e contou com troca das placas de concreto e das juntas de dilatação Brasília|Do R7, em Brasília 30/07/2024 - 09h11 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h11 ) ‌



Reforma teve investimento de R$ 2 milhões Geovana Albuquerque/Agência Brasília -

O trânsito no Buraco do Tatu, passagem de 700 metros que liga os eixos Rodoviário Norte e Sul, no Plano Piloto, será liberado nesta quinta-feira (31) para os motoristas. A via passava por reforma desde 1º de julho e teve um investimento de R$ 2 milhões para trocar o pavimento original. A reforma vai beneficiar 150 mil motoristas que passam diariamente pelo local.

Segundo o Governo do DF, o pavimento da passagem ainda era o original da época da construção de Brasília e estava degradado após 60 anos de uso. Na obra, as placas de concreto danificadas foram trocadas por novas e o material antigo das juntas de dilatação, que unem essas placas, foi substituído por um selante com durabilidade prevista de dez anos.

Os serviços também incluíram a lavagem das paredes azulejadas e do teto do túnel, além da limpeza e desobstrução de todas as caixas de drenagem da passagem.

O Departamento de Estradas de Rodagem do DF escolheu o mês de julho para realizar a reforma, em função das férias escolares, que deixam o trânsito mais tranquilo nesta época.

Contexto histórico

Durante as obras, as equipes encontraram o “Marco Zero” do DF, que estava escondido abaixo do antigo pavimento de concreto. Também conhecida como “Estaca Zero” de Brasília, ela serve de referência na ordenação numérica da quilometragem das vias, ou seja, é o ponto inicial para a contagem das distâncias na cidade.

Em 20 de abril de 1957, o engenheiro e topógrafo Joffre Mozart Parada, então chefe da equipe de topografia da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), fincou no solo do Cerrado, na antiga Fazenda Bananal, o Marco Zero, cruzamento dos eixos rodoviário e monumental, a partir de onde Brasília começou a ser erguida.

“A Estaca Zero é um patrimônio histórico de extrema importância para nossa cidade e para a história do Brasil. Nas rodovias, a principal forma de localização são as placas correspondentes aos marcos quilométricos. Por exemplo, quando vemos uma placa com a indicação ‘km 75′ informa que aquele ponto da rodovia está situado a exatos 75 km do marco zero”, explica Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF.

Estabelecer o Marco Zero na construção de uma cidade é o mesmo que definir o ponto a partir do qual tudo será referenciado. Todos os componentes da urbanização da cidade são espacialmente definidos e calculados a partir desse ponto irradiador.