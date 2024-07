Polícias do DF e de Goiás apreendem R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados Durante operação, três suspeitos foram presos em flagrante e dois veículos foram apreendidos Brasília|Do R7 30/07/2024 - 08h42 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h12 ) ‌



Carga foi apreendida em operação conjunta entre PMGO e PMDF PMDF/Divulgação -

As polícias militares do Distrito Federal e de Goiás apreenderam na tarde desta segunda-feira (29) mais de R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados. A ação ocorreu na BR-070, entre as regiões de Taguatinga e Estrutural, e desmantelou a quadrilha que era especializada em roubo e contrabando de cigarros. Durante a operação, três suspeitos foram presos em flagrante e dois veículos foram apreendidos.

Entre os itens recuperados estão maços de cigarro avaliados em R$ 871 mil, R$ 50 mil em cigarros eletrônicos contrabandeados, e R$ 150 mil em cigarros roubados em ocasiões anteriores.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. As polícias continuam as investigações para localizar e prender outros membros da organização criminosa.